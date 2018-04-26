Maymuna maske takıp trafikte dilendirdiler

Dilenen maymunun görüntüleri sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimileri olayı komik bulurken kimileri ise bu durumu işkence olarak nitelendirdi.

ENDONEZYA 'NIN Bogor şehrinde çocuk maske si takılarak dilendirilen maymun un görüntüleri vatandaşları şaşkına uğrattı. Suratında maskesi, güneş gözlüğü ve sarı peruğuyla dilenen maymunu gören sürücüler ne tepki vereceğini bilemedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.