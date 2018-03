May, seçimi kaybettiğini görünce ağlamış

THERESA May, İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı açıklamada, 8 Haziran’daki erken genel seçimde partisinin tek başına iktidar kuracak çoğunluğa ulaşamadığını öğrenince ağladığını anlattı. David Cameron’un istifasını takiben bir yıl önce başbakanlık koltuğuna oturan May, 18 Nisan’da aldığı sürpriz erken seçim kararıyla ülkeyi sandık başına götürmüştü. Anketlere göre uzun süre yarışı önde götüren May, seçim beyannamesini açıklamasının ardından oy kaybetmeye başlamıştı. “Mükemmel bir seçim kampanyası yürütmediğini” kabul eden May, seçim akşamı açıklanan sandık çıkış anketi sonuçlarında tek başına iktidar çoğunluğunu yakalayamadığı ortaya çıkınca göz yaşlarına hakim olamadığını söyledi.

“Sandık çıkış anketi sonucunu öğrendiğimde sarsıldım” ifadesini kullanan May, “Sonuçları sindirmem birkaç dakika sürdü. Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Eşim bana sarıldı. Eşim yıllar boyunca bana hep destek olmuştur” diye konuştu.

MUHALEFET LİDERİNE ÖVGÜ



May, seçim kampanyası boyunca sert bir şekilde hedef aldığı ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’e saygısının arttığını da açıkladı. Corbyn’in özellikle seçim bölgesi Finsbury Park’taki İslamofobik terör saldırısının ardından mağdurlarla kurduğu iletişimi takdirle izlediğini anlatan May, muhalefet liderini “iyi bir milletvekili” olarak nitelendirdi.