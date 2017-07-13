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Mavi Kart’lı ailenin çocuğuna burslu Türkçe dersi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Üniversitesi arasında, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı

Mavi Kart’lı ailenin çocuğuna burslu Türkçe dersi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Üniversitesi arasında, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:33
Mavi Kart’lı ailenin çocuğuna burslu Türkçe dersi
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YTB Başkanı Mehmet Köse ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YTB’nin Ankara’daki başkanlığında, iki kurum arasındaki ortak çalışma alanları ve iş birliğini içeren protokolü imzaladı. YTB Başkanı Köse, burada yaptığı konuşmada, YTB’nin temel görevlerinden birinin yurt dışında yaşayan Türklerin kimlik ve kültür aidiyetini korumak olduğunu söyledi.

'ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMELİ'

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk çocukların hem yaşadıkları ülkenin dilini hem de kendi ülkelerinin dilini en iyi şekilde öğrenmelerini hedeflediklerini belirten Köse, protokol kapsamında gerekli materyaller ve müfredatın oluşturulmasının önemine dikkati çekti. Bazı ülkelerde müfredat dışı derslerle Türkçe öğretimi konusunda göçmen dili olarak imkan sağlandığını anlatan Köse, bunun için öğretmen yetiştirmek gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin dünyaya açılmayı hedeflediğini belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise dünyada Türkçeyi bilenlerin sayısının artmasının önemli bir stratejik durum olduğunu ifade etti.

KONAKLAMA VE STAJ İMKANI

İmzalanan protokole göre iki kurum, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kartlı ailelerin çocuklarına Türkçe öğretimi konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programında verilecek olan eğitimle Türk çocuklarına Türkçe öğretecek eğiticiler yetiştirilecek.
Söz konusu programa, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde eğitim almış ve ikamet eden adaylar kabul edilecek.Programa, 1977 ve sonrasında doğmuş, Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri alanında lisans eğitimini tamamlayan Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar veya mavi kart sahipleri başvurabilecek. Ayrıca programa katılacak öğrencilere YTB tarafından burs, konaklama ve staj imkanları tanınacak.

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Anahtar Kelimeler:
TürkçeYURT DIŞI TÜRLERMehmet KöseSakarya Üniversitesi
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