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Mavi Balina'nın yerini alan tehlike

Dünya genelinde gençleri intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu son buldu diye sevinirken bu sefer de Facebook üzerinden yayılan yeni bir oyun ortaya çıktı. Oyun, çocukları 48 saat boyunca ebeveynlerine haber vermeden kaybolmaları konusunda ikna ediyor

Mavi Balina'nın yerini alan tehlike

Dünya genelinde gençleri intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu son buldu diye sevinirken bu sefer de Facebook üzerinden yayılan yeni bir oyun ortaya çıktı. Oyun, çocukları 48 saat boyunca ebeveynlerine haber vermeden kaybolmaları konusunda ikna ediyor

27 Ekim 2017 Cuma 18:05
Mavi Balina'nın yerini alan tehlike
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SOSYAL medyada işler gittikçe çığırından çıkmaya başladığını hepimiz görüyor ve hissediyoruz. Mavi Balina olarak adlandırılan ve çocukları intihara sürükleyen oyun ortadan kalktı fakat yerine başka bir oyun geldi. Bu sefer çocukları 48 saat boyunca ailelerine haber vermeden ortadan kaybolmaya ikna eden bir oyun ortaya çıktı.
Bu yıl Türkiye dahil dünya çapında yüzlerce çocuğun, önce kendilerine zarar vermesine ve depresyona girerek intihar etmesine sebep olan Mavi Balina oyunu ortadan kalkarken yerini başka bir kötülük aldı. 48 Hours Challenge ismiyle ortaya çıkan akım, çocukların 48 saat boyunca ailelerine haber vermeden ortadan kaybolmalarına neden oluyor.
 
Facebook üzerinden viral bir şekilde yayılan akım, hastalıklı bir şekilde çocuklarını kaybeden ebeveynlerin ve yakınların sosyal medya paylaşımları üzerinden puanlama yapıyor.
 
Britanya'da başlayan oyunun son günlerde ABD'ye de yayıldığı belirtiliyor. İngiltere'nin Hull kentinde geçen hafta 12 yaşında bir çocuk ortadan kayboldu ve iki gün sonra ailesinin yanına döndü. Çocuğun '48 Hours Challenge' oyununa katıldığı düşünülüyor.
 
Çocukların neden farklı şehir ya da kasabalarda bulundukları, uç noktalarda deneyimler yaşayıp yaşamadıkları ve asıl amacın ne olduğuna dair bilgi henüz yok. Şu anlık bilinen tek şey çocukların çevrelerine oyunun daha başında olduklarını söylemesi.
 
Sosyal medya devi Facebook, çocukların hayatlarını tehlikeye atan ve kayıp vakalarında aileler ile arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıları hedef alan bu oyun hakkında soruşturma başlattı.
 
    Benzer bir oyun 2015 yılında da çıkmış ve çocukları 72 saat ortadan kaybolmaya teşvik etmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaFacebookOyun
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