'Matematiğin Kraliçesi'nin ölümü İran'da bir tabuyu yıktı

DÜNYANIN önde gelen kadın matematikçilerinden İranlı Meryem Mirzakhani'nin ölümü İran'da büyük üzüntü yarattı. İran devlet medyası, Mirzakhani'nin ölümünü başı açık fotoğraflarıyla verdi.

TABU YIKILDI, BAŞI AÇIK YAYINLANDI

İran basını, matematik Nobel'i olarak bilinen 'Fields madalyası' ödülünün ilk kadın sahibi olan Meryem Mirzakhani'nin kanserden hayatını kaybetmesi sonrası bir tabuyu yıktı. Devlet gazeteleri, Mirzakhani'nin başı açık fotoğraflarını yayınladı.

"MATEMATİK DEHASI ÖLÜMÜN CEBİRİNE BOYUN EĞDİ"

Devlet gazetesi Hemşehri'nin ilk sayfasında başı açık görünen Mirzakhani için "Matematik dehası ölümün cebirine boyun eğdi" başlığı kullanıldı.

"MATEMATİK KRALİÇESİNİN EDEBİYETE GİDİŞİ"

Donya-e-Eqtesad (İktisat Dünyası) gazetesiyse, "Matematik kraliçesinin ebediyete gidişi" manşetiyle çıktı.

FİELDS MADALYASINI ALDIĞINDA BAŞI FOTOMONTAJLA KAPATILMIŞTI

Fields madalyası 1936'dan bu yana her dört yılda bir, 40 yaşın altındaki matematikçiler arasından sıra dışı yetenek sergilediği düşünülen kişilere veriliyor. Mirzakhani bu ödülü 2014'te almıştı. İran basını ödülü aldığında, kadın matematikçinin başını fotomontajla kapatmıştı.

CUMHURBAŞKANI RUHANİ DE INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Mirzakhani'ye için İran'dan gelen başsağlığı mesajlarının başını çeken kişi ise Devlet Başkanı Hasan Ruhani oldu. Ruhani Instagram hesabından Mirzakhani'nin başı açık bir fotoğrafını paylaşıp, "Önde gelen ve dünyaca tanınan matematikçi Mirzakhani'nin ölümü yürek parçalayıcı" diye yazdı. Ruhani, Fields madalyasını aldığında Mirzakhani'yi ilk kutlayan kişilerden olmuştu.

MEME KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Stanford Üniversitesi'nde matemetik profesörü olan Mirzakhani, cumartesi gecesi Kaiforniya'da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti