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Marketten krem çaldığı ortaya çıkan başkan rezil oldu

İspanya'da Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Cristina Cifuentes, 2011'de bir mağazadan yüz kremi çaldığını gösteren video görüntülerin yayınlanması üzerine istifa etti

Marketten krem çaldığı ortaya çıkan başkan rezil oldu

İspanya'da Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Cristina Cifuentes, 2011'de bir mağazadan yüz kremi çaldığını gösteren video görüntülerin yayınlanması üzerine istifa etti

26 Nisan 2018 Perşembe 11:19
Marketten krem çaldığı ortaya çıkan başkan rezil oldu
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İSPANYA Başbakanı Mariano Rajoy'un en sıkı müttefiklerinden Cristina Cifuentes'un, sahte master derecesi skandalının ardından bu kez de yüz kremi çaldığı görüntüler ortaya çıktı. Madrid Özerk Yönetimi Başkanı istifa etti.

İKTİDARIN SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR

İspanya'da iktidardaki sağcı Halk Partisi'nin (PP) yolsuzluk ve dolandırıcılık skandallarına bir yenisi ekledi. İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Madrid Özerk Yönetimi'nin Başkanı Cristina Cifuentes, üniversiteden aldığı master derecesinin sahte olduğu suçlamalarının ardından hırsızlık yaptığını gösteren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla iyice köşeye sıkıştı.

Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki PP'nin en önde gelen isimlerinden olan Cifuentes, istifa etmek zorunda kaldı. Geçen ay PP'nin iletişim sorumlularından milletvekili Pablo Casado ile Cifuentes hakkında, Kral Juan Carlos Üniversitesi'nden hiç bir derse girmeden ve tez hazırlamadan master derecesi aldıkları suçlamaları patlak vermiş, konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.

MARKETTEN KREM ÇALMIŞ, GÜVENLİKÇİLER YAKALAMIŞ

Üzerindeki istifa baskısını savuşturmak için tüm suçun master derecesini veren üniversitede olduğunu, tartışmalı master sertifikasını reddettiğini söylemeye kadar giden Cifuentes, Başbakan Rajoy'un desteğine sahip olduğunun da altını çizdi ancak bugün OKdiario isimli haber sitesi, 2011 tarihli bir video yayımladı. Videoda kadın lider, iki paket yaşlanma karşıtı krem 'aşırdığı' dükkanda güvenlikçiler tarafından bir odaya götürülüp çantası aranırken görülüyor

"LİNÇ" YORUMU YAPTI

​Hemen basın toplantısı düzenleyen Cifuentes, videoda 7 yıl önce 'istemsizce yaptığı bir hatadan başka bir şeyin gözükmediğini' savundu. Bu yüzden 'kamuoyuna rezil edilmek istendiğini, kişiliğinin linç edildiğini' iddia eden kadın lider, "Bu, bir süredir siyasi olmaktan çıkıp kişisel hal alan bir taciz ve yıkım kampanyası. Çok net kırmızı çizgilerden bazıları çiğnendi" dedi.

GÖREVİNDEN AYRILDI

2015'ten beri yönettiği 'Madrid bölgesel hükümetinin başarılarına zarar vermemek için' görevinden ayrıldığını duyuran kadın lider, böylece bölgesel parlamentoda güvensizlik oylamasıyla gönderilmesi ve yerine solcu bir ismin seçilmesi ihtimalini şimdilik bertaraf etti. Müttefikinin yerine yine PP'den bir isim getirme şansına kavuşan Başbakan Rajoy, "Cristina Cifuentes yapması gerekeni yaptı. Bu durumda istifası zorunluluk halini almıştı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaMadrid ÖzerkCristina Cifuentes
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