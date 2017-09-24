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Mark Zuckerberg 10 bin dolara dadı mı bakıyor

ABD'de bir hayli popüler olan dadı arama sitelerinden birine yakın zamanda verilen bir ilan yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Çince bilen bir dadının arandığı ilan akıllara, Çinli eşi olan ve Çince öğrenmeye başlayan Zuckerberg'i getirdi

Mark Zuckerberg 10 bin dolara dadı mı bakıyor

ABD'de bir hayli popüler olan dadı arama sitelerinden birine yakın zamanda verilen bir ilan yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Çince bilen bir dadının arandığı ilan akıllara, Çinli eşi olan ve Çince öğrenmeye başlayan Zuckerberg'i getirdi

24 Eylül 2017 Pazar 12:56
Mark Zuckerberg 10 bin dolara dadı mı bakıyor
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GEÇTİĞİMİZ haftalarda kızı August dünyaya gelen Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, babalık iznine çıkmıştı. Önceki gün babalık izninden dönerek iş başı yapan Zuckerberg’in 21 aylık kızı Max ve 1 aylık August için bebek bakıcısı tutup tutmayacağı tartışması ABD basınında gündem olmuştu.

Fakat Amerikan basını önceki gün ABD’de sıklıkla kullanılan dadı arama sitelerinden birinde San Francisco’daki bir ilana dikkat kesildi. Bu ilginin sebebi, her ne kadar kimliği açıklanmasa da bebek bakıcısını işe almak isteyen kişi hakkındaki bilgiydi. “Genç, girişimci ve yardım kampanyalarına dahil olan aile” olarak tanımlanan işveren Çince diline çok hakim bir bakıcı istiyordu. Ailenin bakıcıya ödeyeceği para ise yıllık toplam 130.000 yani aylık olarak yaklaşık 10.000 dolara denk geliyor.

ilan

Çin kökenli olan eşi Priscilla Chan’ın da rahatlıkla konuşabildiği Çince’ye Zuckerberg de oldukça hakim. Bu sebeple bu ilanı veren kişinin Facebook’un kurucusu olma ihtimali ağırlık kazanırken, ilanda, “Farklı lokasyonlarda çalışabilecek” biri de aranırken, bu da ailenin malvarlığının geniş olduğunu gösteriyor.

Facebook ve Zuckerberg kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı

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Anahtar Kelimeler:
Mark ZuckerbergDadı
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