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Marihuana artık serbest!

ABD'de marihuana kullanımının serbest bırakıldığı eyaletlere bir yenisi eklendi

Marihuana artık serbest!

ABD'de marihuana kullanımının serbest bırakıldığı eyaletlere bir yenisi eklendi

03 Ocak 2018 Çarşamba 08:27
Marihuana artık serbest!
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YENİ yılla birlikte yürürlüğe giren yasa uyarınca, 21 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 1 onsa (28 gram) kadar marihuana taşıması ve evlerinde en fazla altı tane olmak üzere marihuana bitkisi yetiştirmesi yasal sayılacak.

ÖZEL RUHSATLA GECE 10'DAN SABAH 6'YA KADAR
Ancak her mağazada marihuana satışı yapılamayacak. Marihuana satışı yapmak isteyen firmaların özel ruhsat alması gerekecek. Akşam saat 22:00'den sabah saat 06:00'ya kadar uyuşturucu kullanımı yasak olacak.

Bu arada yasanın yürürlüğe girmesiyle Kaliforniya, ABD'de eğlence amaçlı marihuana kullanımına izin verilen en büyük eyalet haline geldi.

Öte yandan yasaya karşı çıkanlar, uyuşturucu etkisi altında araba kullananların sayısının artacağını ve gençlerin marihuana kullanımına teşvik edilebileceğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marihuana
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