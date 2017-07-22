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Manken kuryeyi, tedirgin hareketleri ele verdi

Brezilya’nın Sao Paulo kentinden aldığı uyuşturucuyu İstanbul’a getiren kadın kuryenin uçaktan indikten sonra saçlarıyla fazla oynaması ve tedirgin hali, yakayı ele vermesine neden oldu

Manken kuryeyi, tedirgin hareketleri ele verdi

Brezilya’nın Sao Paulo kentinden aldığı uyuşturucuyu İstanbul’a getiren kadın kuryenin uçaktan indikten sonra saçlarıyla fazla oynaması ve tedirgin hali, yakayı ele vermesine neden oldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:20
Manken kuryeyi, tedirgin hareketleri ele verdi
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BREZİLYA'NIN Sao Paulo kentinden aldığı uyuşturucuyu İstanbul’a getiren kadın kuryenin Atatürk Havalimanı’nın da görevli narkotik şube profil uzmanları tarafından tedirgin hali fark edilip önce üstü ardından valizi aranan ve ülkesinde mankenlik yaptığı öğrenilen Y.M.V isimli kadının çantasından 1 kilo 570 gram kokain ele geçirildi. 
Brezilya’nın Sao Paulo kentinden 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’a gelen Venezuela uyruklu Y.M.V. isimli kadın uçaktan inip yolcu çıkış peronuna girdikten sonra hareketleriyle dikkat çekmeye başladı. Sık sık saçlarıyla oynayıp, yürürken yer değiştiren kadın, Havalimanı’nda görevli Narkotik Şube Profil uzmanı polislerce rsikli yolcu kapsamına alınıp durdurularak polis noktasına alındı.

Polis noktasına alındıktan sonra tedirgin hareketleri dahada artan  Y.M.V.’in üst aramasından herhangibir şey çıkmayınca valizinde arama yaptı. Yapılan aramada valizin çerisine yapılan ikinci bir valizin gizli bölmelerine zulalanmış kalıp halinde 1 buçuk kilo kokain ele geçirildi.

Manken kuryenin uçaktan indikten sonra yürüdüğü havalimanı yolcu peronundaki görüntüleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken gözaltına alınıp vatan caddesinde bulunan Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü'ne götürülen Y.M.V., verdiği ifadesinde ilk defa yaptığı böyle bir işi parasızlık nedeniyle yaptığını ifade ederken aynı gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Narkotik polisinin, kadın kuryenin İstanbul’a getirdiği uyuşturucuyu ulaştıracağı şahıslarla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
MankenUyuşturucu Kuryesi
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