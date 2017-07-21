Maliki: Kürdistan bağımsız olamaz

IRAK eski Başbakanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Maliki “Kürdistan hukuki anlamda da anayasal anlamda da bağımsız bir devlet olamaz. Kürtler, anayasa referandumunda verdikleri oylarla kendi kaderini belirlediler de Irak’ın federal bir devlet olduğuna karar verdiler. Kendi kaderlerini belirlemek için her gün hakları yok. Belki referandum gerçekleştirilebilir, ancak Kürdistan ayrılamaz” ifadelerini kullandı.Özerk statüdeki IKBY, Irak’tan ayrılmak için 25 Eylül’de referandum düzenlemeyi planlıyor.
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