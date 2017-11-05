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Malezya'da eyalet sular altında! Can kayıpları var

Malezya'da sel ve fırtına faciası nedeniyle ülkenin kuzey batısı sular altında kaldı. 4 kişi öldü, yaklaşık 2 bin kişi evlerini terk etti

Malezya'da eyalet sular altında! Can kayıpları var

Malezya'da sel ve fırtına faciası nedeniyle ülkenin kuzey batısı sular altında kaldı. 4 kişi öldü, yaklaşık 2 bin kişi evlerini terk etti

05 Kasım 2017 Pazar 16:08
Malezya'da eyalet sular altında! Can kayıpları var
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MALEZYA'NIN kuzeybatısındaki Penang eyaletinde fırtına ve şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 4 kişi hayatını kaybetti. Bernama Haber Ajansındaki habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Anuar Omar yaptığı açıklamada, eyalette etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, yaklaşık 2 bin kişinin Penang'dan tahliye edildiğini söyledi.

Omar, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, mağdurlar için de yardım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği kaydedilerek, bölge halkının hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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