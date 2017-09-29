Makedonya'da 15 yıl sonra yeniden nüfus sayımı yapılacak

MAKEDONYA'DA son nüfus sayımı 2002 yılında yapılmış, yapılan nüfus sayımında ülkenin yüzde 64'ünün Makedon, yüzde 25'inin Arnavut olduğu anlaşılmıştı. Geri kalanları ise Türk, Sırp ve Romanlar oluşturuyordu. Bu sayıya dayanarak Arnavutlara ana dillerini kullanma hakkı verildi. 2011 yılında yeni bir nüfus sayımı girişimi ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Öte yandan, Üsküp FON Üniversitesi Matematik Profesörü Risto Malçeski, hükümetin nüfus sayımına ihtiyacı olmadığını, zaten kayıtların İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarda var olduğunu söyledi. Malçeski, “Hükümetin amacının yalnızca bir etkinlik göstermek olduğunu düşünüyorum” dedi.