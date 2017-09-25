Makatına sakladığı 1 kilogram altınla yakalandı

Sri Lanka 'da havalimanında geçen hafta başka bir kişi makatına sakladığı 315 gram altınla yakalanmıştı.

BBC 'nin haberine göre, Colombo Havalimanı 'nda bir kişi gümrük yetkilileri tarafından "yürüyüşündeki tuhaflık nedeniyle" durduruldu. Plastik poşetlerin içinde makatına sakladığı yaklaşık 1 kilogram altın ın tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan şüphelinin, bunları Hindistan'a götürme çalıştığı belirtildi.

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