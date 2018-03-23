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Mahsur kaldıkları kampta 15 yaşında çocukla ilişkiye girince yakalandı

Galler'de internetten tanıştığı reşit olmayan çocukla kampa giden kadın, nehir suları yükselince çocukla beraber mahsur kaldı. Gelen kurtarma ekipleri ikilinin ilişkiye girdiğini anlayınca kadın gözaltına alındı

Mahsur kaldıkları kampta 15 yaşında çocukla ilişkiye girince yakalandı

Galler'de internetten tanıştığı reşit olmayan çocukla kampa giden kadın, nehir suları yükselince çocukla beraber mahsur kaldı. Gelen kurtarma ekipleri ikilinin ilişkiye girdiğini anlayınca kadın gözaltına alındı

23 Mart 2018 Cuma 17:08
Mahsur kaldıkları kampta 15 yaşında çocukla ilişkiye girince yakalandı
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KUZEY Galler'in Wrexham şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Rhiannon Scott, yükselen nehir suları yüzünden mahsur kaldığı kamp alanından acil servis tarafından kurtarıldı. Bu esnada kadının reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği anlaşılınca Scott gözaltına alındı.

5 SAAT KAMP ALANINDA KALDILAR

 Genç kadın, internetteki bir rol oyunu sırasında tanıştığı 15 yaşındaki çocukla birlikte Gwynedd'daki bir kamp alanına gitti. Su seviyesinin aniden yükselmesiyle ikili oldukları yerde mahsur kaldı. 5 saat boyunca yerlerinden kıpırdayamayan ikiliye itfaiye ve acil servis yardımda bulunarak oldukları yerden çıkmalarını sağladı.

RUHSAL SORUNLARI VAR

Çocukla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden Scott'un aynı zamanda ruhsal problemler yaşadığı öğrenildi. Scott ayrıca çocuğa daha önceden uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini de kabul etti.

10 YIL CİNSEL SUÇLU OLARAK KAYITLI KALACAK

Su seviyesinin yükselmesi sayesinde ortaya çıkan gerçek iki aileyi de şaşırttı. Scott çocuğun 20'li yaşlarda olduğunu söylese de savcıyı ikna edemedi.

24 yaşındaki kadın 10 yıl boyunca poliste bir cinsellik suçlusu olarak kayıt altına alınacak.

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