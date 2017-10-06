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Mahşeri kalabalık! Binlerce kürt "Mam Celal"i güllerle karşıladı

3 Ekim'de hayatını kaybeden Irak'ın eski cumhurbaşkanı Talabani'nin naaşı, Süleymaniye'de binlerce kişi tarafından güllerle karşılandı. İnsan kalabalığının ucu bucağı gözükmüyor

Mahşeri kalabalık! Binlerce kürt "Mam Celal"i güllerle karşıladı

3 Ekim'de hayatını kaybeden Irak'ın eski cumhurbaşkanı Talabani'nin naaşı, Süleymaniye'de binlerce kişi tarafından güllerle karşılandı. İnsan kalabalığının ucu bucağı gözükmüyor

06 Ekim 2017 Cuma 17:46
Mahşeri kalabalık! Binlerce kürt "Mam Celal"i güllerle karşıladı
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ESKİ Irak  Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri  Celal Talabani'nin naaşı, salı günü hayatını kaybettiği  Almanya'dan uçakla  Süleymaniye'ye getirildi.

UÇAKTA EŞİ VE OĞLU DA VARDI

Talabani'nin cenazesini taşıyan uçak,  Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçakta, Talabani'nin eşi KYB Politbüro Sorumlusu Hero İbrahim Ahmed ile  Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı olan oğlu  Kubat Talabani de yer aldı.
KARŞILAMA PROTOKOLÜNDE ZARİF DE VARDI

Havalimanındaki karşılama protokolünde  Irak  Cumhurbaşkanı  Fuad Masum,  Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, IKBY Başkanı  Mesut Barzani, IKBY Başbakanı  Neçirvan Barzani,  İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,  Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali,  Irak  Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şii Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri,  Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Sözcüsü  Osman Baydemir,  Irak'taki büyükelçiler ve ülke temsilcileri hazır bulundu.
21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI, BARZANİ ÇELENK BIRAKTI

Talabani için havalimanında 21 pare top atışı yapıldı.  Irak  Cumhurbaşkanı Masum ve IKBY Başkanı Barzani de naaşa çelenk bıraktı.
DEBAŞAN BÖLGESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Talabani'nin cenazesi, havalimanında düzenlenecek törenden sonra  Süleymaniye Büyük Camisi'ne, oradan da toprağa verileceği Debaşan bölgesine götürülecek.

SALI GÜNÜ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak'ın ilk Kürt cumhurbaşkanı olan Talabani, tedavi için bulunduğu  Almanya'nın başkenti  Berlin'de salı günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik PartisiKürt Bölgesel YönetimiNeçirvan BarzaniCelal TalabaniOSMAN BAYDEMİR
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