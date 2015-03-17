Mahkumla ilişkiye giren teknisyene dört yıl hapis cezası

Bild gazetesinin haberine göre, Jill Curry adlı kadının kent hapishanesinde 25 yaşındaki bir mahkumla 13 kez seks yaptığı kanıtlandı. Kadın teknisyen, duruşmada juri karşısında gözyaşları içersinde özür diledi. Tehlikeli olarak nitelendirilen mahkumu baştan çıkarıp, onunla seks yaptığını itiraf eden kadın, yargıç Charles Bailey ve jüriyi cezasının azalması konusunda ikna edemedi. Haberde, yüksek güvenlikli hapishanede kontrol odasında teknisyen olarak çalışan kadının gardiyanlar öğle paydosunda oldukları esnada, mahkumun elektronik kapısını açıp, depo olarak kullanılan küçük bir odada 13 kez seks yaptıkları yer aldı. Kadının duruşmalarda pişmanlık göstermesi hapis cezasını engelleyemedi.



