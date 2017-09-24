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Mahkemeden yöneticilere her gün için para cezası

Katalonya referandumunda ilginç ceza: İspanya'nın anayasa mahkemesi, yasaklanan bağımsızlık referandumu için çalışmalar yürüten yerel yöneticilere günlük 12 bin euroya (yaklaşık 50 bin TL) kadar ceza verilmesine hükmetti.

Mahkemeden yöneticilere her gün için para cezası

Katalonya referandumunda ilginç ceza: İspanya'nın anayasa mahkemesi, yasaklanan bağımsızlık referandumu için çalışmalar yürüten yerel yöneticilere günlük 12 bin euroya (yaklaşık 50 bin TL) kadar ceza verilmesine hükmetti.

24 Eylül 2017 Pazar 13:07
Mahkemeden yöneticilere her gün için para cezası
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ÇARŞAMBA günü Özerk Katalan hükümeti binalarına gerçekleşen baskınlarda 10’dan fazla Katalan siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Siyasetçiler henüz hakim karşısına çıkmasa da çıkarılacakları mahkeme önünde protestolar devam ediyor.

İspanya anayasa mahkemesinin oylamayı yasa dışı ilan etmesine rağmen Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, oylamayı gerçekleştirmek istediklerini, fakat hükümetin 1 Ekim’deki referandum öncesinde 10 milyondan fazla oy pusulasına el koymasının durumu değiştirdiğini söyledi.

Madrid hükümeti, referandumun düzenlenemeyeceğine yönelik mahkeme kararını tanımayan Katalan liderlerin yasaları çiğnediğini savunuyor.

7,5 milyon kişinin yaşadığı Katalonya’da bağımsızlık referandumuna yönelik anketlerin sayısı fazla değil. Ancak Katalan hükümeti tarafından Temmuz ayında yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 31’inin bağımsızlığı desteklediğini, yüzde 49’unun ise buna karşı çıktığını ortaya koymuştu.

İspanya’da savcılar, referandumu destekleyen 700’den fazla yerel yönetici hakkında soruşturma başlatmış durumda. Referandum, gerçekleşmesi durumunda yerel yönetimlere bağlı okul ve benzeri binalarda düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
KatalonyaReferandum
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