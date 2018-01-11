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Mahkemeden kraliçenin ölümündeki sır perdesini kaldıracak hamle

Bodrum'da ünlü iş adamının villasında ölü bulunan manken Aslı Baş davasıyla, savcı ve bazı jandarmalar hakkında delilleri yok etme ve gizleme iddiasıyla açılan dava birleştirildi

Mahkemeden kraliçenin ölümündeki sır perdesini kaldıracak hamle

Bodrum'da ünlü iş adamının villasında ölü bulunan manken Aslı Baş davasıyla, savcı ve bazı jandarmalar hakkında delilleri yok etme ve gizleme iddiasıyla açılan dava birleştirildi

11 Ocak 2018 Perşembe 23:54
Mahkemeden kraliçenin ölümündeki sır perdesini kaldıracak hamle
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BODRUM'DA ünlü iş adamının villasında ölü bulunan manken Aslı Baş davasıyla, savcı ve bazı jandarmalar hakkında delilleri yok etme ve gizleme iddiasıyla açılan dava birleştirildi. 32 yaşında Bodrum'da ölü bulunan Aslı Baş davasına sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Sadi Bayer, Murat Umırov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ve avukatları katıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Aslı Baş'ın ailesi Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesine suç delilleri yok etme ve gizleme iddiasında savcı ve bazı jandarmalar hakkında dava açmıştı. Haklarında dava açılan isimler arasında Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar, Veysel Arkan ve Hüsnü Cemal Ergün bulunuyor. Bunun yanında yine Bodrum'da mahkeme heyeti bu dosyaların birleştirilmesine karar verdi.

FETÖ DOSYASININ AKIBETİ SORULACAK

Mahkemede, İhsan Kalkavan, Zeki Yağmur ve Ahmet Bayar ile alakalı Bodrum'da açılan FETÖ ile alakalı bir dosyanın bulunduğu ve dosyanın akıbetinin sorulmasına karar verildi.
TEDAVİ NEDENİYLE YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Duruşmada, turizmci Ahmet Bayer'in avukatı müvekkilinin 15 Ocak 2018 ile 15 Nisan 2018 tarihleri arasında tedavi amaçlı yurt dışına gitmesi gerektiğini, Bayer'in bu tarihler arasında yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti talebi kabulü ile 300 bin TL adli teminat yatırıldığı takdirde sanık Ahmet Derya Bayer'in yurt dışı çıkış yasağının ilgili tarihler arasında kaldırılmasına karar verdi.

50 KLASÖRLÜK DOSYA İNCELENECEK

Duruşma sonrası açıklama yapan Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, "3 ağır cezada görülmekte olan 2017/195 esas sayılı dosyadaki bazı ifadelerin Muğla'daki bu dosyaya alınmasına karar verildi. O dosyada bir takım itiraflar var bildiğimiz kadarıyla. Biz de tam ayrıntıyı bilmiyoruz. Dosyayı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Dosya 50 klasörden oluşuyor. Biraz zaman alacak. Onun dışında İhsan Kalkavan, Zeki Yağmur ve Ahmet Bayar ile alakalı Bodrum'da açılan FETÖ ile alakalı bir dosya var idi. O dosyanın tekrar akıbetinin sorulmasına karar verildi. Bunun dışında birleşen dosya sanıkları dinlenecek" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, "Dava maalesef 7,5 yıldır sürüyor ve daha da devam edeceğe benziyor. Yeni yeni itiraflar çıkıyor. Yeni ve bizim de işimize yarar olumlu sonuçlar olacak inşallah" derken, sanıkların FETÖ bağlantıları ile ilgili soruya, "Bağlantıları vardı. Biz mahkemeye bununla ilgili 'burada tutuyoruz, sen merak etme bunu hallettik gibi' tapelerde bu sözler çıktı. Bunlar mahkeme haricindeki güçlerden medet umdukları ve kendilerini kurtarmaya çalışmaları, FETÖ marifetiyle sağlamaya çalıştılar ama başaramayacaklar" diye konuştu. Duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

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BodrumMahkemeKraliçeSır Perdesi
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