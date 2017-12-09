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Mahkemede her şeyi anlattı: Önce esrar içirdim, sonra ilişkiye girdik

İngiltere'de 15 yaşındaki çocuğa esrar içirerek cinsel istismarda bulunan 28 yaşındaki Amanda Leather, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemede her şeyi anlattı: Önce esrar içirdim, sonra ilişkiye girdik

İngiltere'de 15 yaşındaki çocuğa esrar içirerek cinsel istismarda bulunan 28 yaşındaki Amanda Leather, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

09 Aralık 2017 Cumartesi 20:57
Mahkemede her şeyi anlattı: Önce esrar içirdim, sonra ilişkiye girdik
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28 yaşındaki Amanda Leather isimli kadın, "15 yaşındaki çocuğa esrar içirerek cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla ilişkiye girmek ve kanıtları ortadan kaldırmak için çocuğun telefonunu parçalamak" suçlarından hapis cezası aldı.

ÇOCUK BAŞINA GELENLERİ GURURLA ANNE VE BABASINA ANLATTI

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşanan olayda Amanda Leather, evine çağırdığı ismi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuğa önce esrar içirdi, daha sonra da baştan çıkararak ilişkiye girdi.

Olay ise, çocuğun Amanda ile ilişkiye girdiğini gurulanarak anne ve babasına anlatmasıyla ortaya çıktı.

Şoke olan anne ve baba da doğal olarak soluğu poliste aldı.

MAHKEMEDE HER ŞEYİ ANLATTI

Mahkemeye çıkarılan Amanda, çocuk ile beraber televizyon izledikleri sırada çocuğa esrar verdiğini, çocuğun sırtına mesaj yaparak çocuğu baştan çıkardıktan sonra cinsel ilişkiye girdiklerini kabu etti.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Amanda ile istismar ettiği çocuk arasında geçen cinsel içerikli mesajlar da mahkemede delil olarak kullanıldı.

Mahkeme kadına, reşit olmayan çocuğu baştan çıkarıp ilişkiye girme ve sonrasında delilleri yok etmek için çocuğun telefonunu kırma suçlarından beş yıl hapis cezası verdi.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:20
Anahtar Kelimeler:
İngiltereEsrarIlişki
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