Mahkeme, Paris Match toplatılması talebini reddetti

MAHKEME, bundan sonra söz konusu fotoğrafların yeniden yayınlanmasına yasak getirirken, dijital ortamda da bu yasağa kesinlikle uyulmasını istedi ve yasağa uymayanların 50 bin euro para cezasına çarptırılacağını açıkladı.Fransa’da terör kurbanlarının yakınlarıyla dayanışma derneğinin yaptığı suç duyurusu üzerine, savcılık mahkemeden derginin acilen satışının yasaklanması talebinde bulunmuştu.Savcılık açıklamasında, “Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle dergi yönetimi aleyhine soruşturma başlatıldığı” bildirilmişti.
DERGİ: KİMLİKLERİ BELLİ DEĞİL
Dergi yönetiminin yaptığı yazılı açıklamada, basılan fotoğraflarda kurbanların kimliklerinin belli olmadığı ifade edilerek, bu fotoğrafların yayınlanmasıyla ölenlerin yakınlarına saygısızlık yapılmadığı ve anıların incitilmediği dile getirilmişti.
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