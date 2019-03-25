Maduro’dan Guaido’ya suçlama: Öldürülmem için plan yapıyor

DESTEKÇİLERİNİN karşısına çıkan Maduro, Washington’un ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun kendisini öldürtmek için plan hazırlamakta olduklarını ileri sürdü. Maduro, “Amerikan emperyalizmi beni öldürmek istiyor. Az önce şeytani kuklanın (Guaido) beni öldürtmek için bizzat yönettiği planı ortaya çıkardık. Elimizde buna dair kanıtlar var, fakat bizimle başa çıkamadılar ve çıkamayacaklar, çünkü tanrımız bizi koruyor” diye konuştu.

VENEZÜELLA’DA DARBE GİRİŞİMİ

Geçen ocakta Venezüella, Maduro karşıtlarının toplu gösterilerine sahne olmuştu. 23 Ocak’ta çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi bazı ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı. 24 Ocak’ta Amerikan diplomatik personelinin büyük bir kısmı Venezüella’yı terk etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington’u Maduro hükümetini tanımadığını duyurmuş, Maduro ise ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. ABD, 28 Ocak 2019’da PDVSA şirketine yönelik yaptırım kararı almıştı. Şirketin ABD'deki 7 milyar dolarlık hesaplarına bloke konmuştu. Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.