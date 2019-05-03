Maduro'dan gövde gösterisi! Devlet televizyonunda yayınlandı

BAŞKENTİN güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna'yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı. Ziyarette Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve ordunun en üst düzey isimlerinden, stratejik planlama ile operasyonlardan sorumu komutan Remigio Ceballos da hazır bulundu.

"İHANET VE DARBECİLİKLE MÜCADELE ETMELİDİR"

Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir FANB ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir" dedi.

Yaşanan askeri kalkışmaya işaret eden Maduro, " Venezuela'nın geleceği bu olamaz. Venezuela'nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele edilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

MADURO, ASKERLERLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Maduro, daha sonra yüzlerce askerle yürüyüş yaptı. Maduro'nun askerlerle birlikte yürüyüşü, devlet televizyonunda da yayınlandı.

O anların video ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Maduro, silahlı güçlerin "bir arada ve anayasal düzene bağlı" olduğunu söyleyerek, "darbecilere ve yalancılara karşı ordunun moralinin yerinde olduğunu" vurguladı.

"ASKERİ SADAKAT YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADIK"

Maduro, "Bugün, sivil-askeri birlik içinde her zaman barış ve ulusal egemenliği savunmaya hazırlanan şanlı #FANB'un gücünün ve bütünlüğünün açık bir göstergesi olan Bolivar anavatanına askeri sadakat yürüyüşüne başladık" ifadelerini kullandı.

Venezüella devlet başkanı, paylaştığı bir diğer videoda ise "Bolívar'ın askerlerinin disiplini ve yurtseverliği nefret ve yalan ile kırılamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden aldığı açık destekle aylardır askerleri kendini desteklemeye ve Maduro'yu yalnız bırakmaya çağırıyor.

Beraberindeki bazı askerler ve uzun süredir ev hapsindeki siyasi lider Leopoldo Lopez ile 30 Nisan'da Caracas'taki La Carlota Hava Üssü karşısındaki Altamira Köprüsüne çıkan Guaido, Venezuela ordusunun artık kendisini desteklediğini iddia etmiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

La Carlota'yı işgal girişimine izin vermeyen güvenlik güçleri ile üsse saldıran göstericiler arasında uzun süren çatışmalar dün de devam etmişti. Bölgede ve tüm ülkedeki olaylarda onlarca araç yakılmıştı.

Resmi olmayan verilere göre olaylarda 100'den fazla kişi yaralanmış, 2 kişi de hayatını kaybetmişti.