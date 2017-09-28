Madrid’de panik: Metroda silah sesleri

SOSYAL medyada paylaşım yapan İspanyollar ve turistler metroda çekilen fotoğrafları paylaşırken, birçok yolcunun vagonlarda yere yattığı ve panik içinde olduğu görülüyor.
Ülkenin çok satan gazetelerinden El Pais, alkollü olan iki kişinin ateş açtığını ve olayda kimsenin yaralanmadığını yazarken, saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Metro hattında mahsur kalan yolcular tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri geldi.
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