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Madrid’de panik: Metroda silah sesleri

İspanyol basını, başkent Madrid'deki metro hattında silah seslerinin duyulduğunu yazdı. Gazetelerin iddiasına göre iki metro hattında ulaşım dururken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Madrid’de panik: Metroda silah sesleri

İspanyol basını, başkent Madrid'deki metro hattında silah seslerinin duyulduğunu yazdı. Gazetelerin iddiasına göre iki metro hattında ulaşım dururken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

28 Eylül 2017 Perşembe 16:36
Madrid’de panik: Metroda silah sesleri
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SOSYAL medyada paylaşım yapan İspanyollar ve turistler metroda çekilen fotoğrafları paylaşırken, birçok yolcunun vagonlarda yere yattığı ve panik içinde olduğu görülüyor.

Ülkenin çok satan gazetelerinden El Pais, alkollü olan iki kişinin ateş açtığını ve olayda kimsenin yaralanmadığını yazarken, saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Metro hattında mahsur kalan yolcular tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri geldi.

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MadridMetro
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