Madrid, Katalan bölgesel hükümetine el koydu

PUIGDEMONT, Barselona kentinde düzenlediği basın toplantısında, “İspanyol devletinin anti-demokratik ve totaliter tavrını kınıyoruz ve reddediyoruz. Hükümet baskıcı bir rejim olmakla arasındaki kırmızı çizgiyi aşmıştır” ifadesini kullandı.
Baskınlardan önce yerel hükümet, 1 Ekim’de planlanan bağımsızlık referandumundan vazgeçilmeyeceğini açıklamıştı.
Madrid ise oylamanın yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.
Yaşananları protesto eden Barcelonalılar, üzerinde “İspanya, sorunun bu mu” yazan boş bir sandık yaptı.
Puigdemont, Katalan halkını “demokrasiyi savunmak” için referandum günü topluca oy kullanmaya çağırdı.
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