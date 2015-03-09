Maçta şok olay! Bir anda kanlar içinde kaldı

09 Mart 2015 Pazartesi 14:29
KARŞILAŞMANIN 4. periyodunda gelişen Valencia hücumunda sıçrayıp rakip potaya smaç yapan Pablo Aguilar, yere indiği sırada dirseği, takım arkadaşı Luke Harangody’nin yüzüne geldi.
Aldığı darbeyle kaşı açılan ABD’li oyuncu bir anda kanlar içinde kaldı. Harangody, saha içinde yapılan bandajın ardından oyunu terk etmek zorunda kaldı. Pablo Aguilar da dirseğine yapılan sargıyla oyuna devam etti. (basketfaul)
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Son Güncelleme: 09.03.2015 13:32