Maçta izdiham çıktı: 8 ölü

SENEGAL'DE Lig Kupası finalinde rakip takım taraftarları arasında kavga sebebiyle izdiham yaşandı. Kavga nedeniyle yaşanan panik sırasında stadyumun duvarı çöktü; en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin başkenti Dakar’daki Demba Diop Stadyumu’nda yaşanan olayda çok sayıda kişide de yaralandı.

Kavga, Stade de Mbour ve Union Sportive Oukam takımları arasında oynanan maçın normal süresinin 1-1 bitmesi, Stade de Mbour takımının uzatmalarda attığı golle maçı 2-1 kazanması üzerine patlak verdi. Polis kavgayı ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, bu sırada yaşanan panik sonucu stadyumun duvarı çöktü.

Benzer ölümcül izdihamlara Afrika’da sıklıkla rastlanıyor. En son Şubat ayında Angola’da yüzlerce kişi bir anda stadyuma girince 17 kişi hayatını kaybetmişti.