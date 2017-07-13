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Macron ve Trump'dan ortak basın toplantısı

ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılı vesilesiyle Paris'e davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile basın toplantısı düzenledi

Macron ve Trump'dan ortak basın toplantısı

ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılı vesilesiyle Paris'e davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile basın toplantısı düzenledi

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:05
Macron ve Trump'dan ortak basın toplantısı
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14 Temmuz ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılı vesilesiyle Paris'e davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Elysee Sarayı'nda basına konuşan iki lider görüşme detaylarını anlattı. Macron, terörizmle mücadele konusunda hemfikir olduklarını belirterek, bu konuda tamamen aynı itina ile çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Orta Doğu'daki sorunları da ele aldıklarını açıklayan Macron, ABD'nin özellikle Musul'un geri alınmasındaki payını hatırlattı. Ticaret konuştuklarını da söyleyen Macron, yine bu konuda da ilişkilerin ilerletileceğini ifade etti.
Macron, Paris Antlaşmaları konusundaki hassasiyetini hatırlatarak, ABD Başkanının tutumuna saygı duyduğunu, desteğini ümit ettiğini fakat Trump'ın seçim kampanyasında da karşı olduğunu ve fikirlerine saygı duyduğunu belirtti. Trump ise, "Çevrecilikte ABD başı çekecektir" dedi.
Donald Trump konuşmasına başlarken Fransa'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fransa çok onurlu ve büyük bir tarihe sahip" dedi. 14 Temmuz tarihinin birçok anlamı olduğunu söyleyen Trump, Fransız İhtilali'nin ve özgürlüğün sembolü olan bu tarihin ayrıca ABD'nin de 1. Dünya Savaşı'na giriş tarihi olduğunu, özgürlükler ve onurlu davalar için savaşıldığını belirtti. Trump, tarihte Fransa'nın da ABD'nin özgürlüğü için savaştığını hatırlattı. Aynı zamanda Nice saldırısının yıl dönümü olması vesilesiyle terör mağdurlarını anan Trump, terörizme karşı ortak mücadelenin öneminin altını çizdi.
Gazetecilerin ilişkiler hakkında sorduğu soru üzerine Macron, Trump ile "dost" olduklarını söyleyerek, "Bu akşam Eiffel'de dostane bir yemek yiyeceğiz" ifadesini kullandı. 
İkilinin konuşması sonunda Trump, "Tanrı Amerika'yı ve Fransa'yı korusun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpEmmanuel Macron
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