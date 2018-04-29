Macron ve Ruhani nükleer konusunda anlaştı

FRANSA Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yapılan görüşmede taraflar 2015 yılında imzaladıkları nükleer anlaşmasının devam edebilmesi için ilerleyen günlerde beraber çalışma yürütme konusunda anlaştı. 1 saatten fazla süren görüşmede Macron ve Ruhani bölgesel konulara da değindi.
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