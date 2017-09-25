Macron senato seçimlerinde kaybetti

FRANSA'DAKİ Senato seçiminde iktidardaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin sandalye sayısı düşerken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin ise sandalye sayısı arttı. Sol partilerin genelinde düşüş görülürken, sağ partilerde yükseliş kaydedildi.

Senatoda 348 koltuktan 170’inin seçime sunulduğu kısmi seçimde Macron'un Yürüyen Cumhuriyet (LREM) partisi 23 sandalye kaybetti.

Öte yandan her üç yılda bir gerçekleşen kısmi seçimde senatörler belediye encümenlerinden milletvekillerine kadar sadece “seçim kazanmış” temsilcilerce oylanıp 6 yıl boyunca görev başında kalıyor. Ayrıca Türk kökenli Cumhuriyetçiler Partisi (LR) adayı Metin Yavuz ise senatoya giremedi.