Macron Netanyahu’yu kabul etti

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa’nın başkenti Paris’e ziyarette bulundu. 1942 yılındaki "Vel d’Hiv Baskını" sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katılan Netanyahu, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Elysee Sarayı’nda yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sırada terörle mücadele gibi bölgesel konular ele alındı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.