Macron, 'Ermeni Soykırımı' kararını imzaladı

FRANSA'NIN bundan böyle 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanarak, resmi gazetede yayımlandı. Fransa'nın kararına Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi. Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında 'soykırım' olarak tanımıştı. Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.