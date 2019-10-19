Macron'dan Türkiye ve operasyonla ilgili küstah sözler

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekatla ilgili küstah ifadeler kullandı. Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron, "DEAŞ tekrar canlanırsa bunun sorumlusu Türkiye'dir" dedi. Ortadoğu'nun Avrupa için stratejik önemini vurgulayan Macron "Ortadoğu'da otonom bir askeri kapasite oluşturmalıyız. Avrupa, Ortadoğu'da 'küçük hissedar' olmaya devam edemez" ifadelerini kullandı. Macron "Suriye'de son birkaç gün içinde olanların, NATO'nun ciddi bir hatası olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATINI DURDURDUK"

Macron, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosunda onaylanması gerektiğini hatırlattı. Macron, "Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye'ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz." diye konuştu. Macron, İngiliz Parlamentosunun yeni Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde yeni süre tanınmaması gerektiğini vurguladı.

YABANCI TERÖRİST AÇIKLAMASI

"Yabancı teröristler Irak'ta saldırı düzenlediyse orada yargılanacaklar. Eğer bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorsa Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler. Başka yollarla Fransa'ya gelemezler." ifadelerini kullanan Macron, bu durumda Türkiye'nin senelerdir yaptığı gibi kendilerine bildirmesi gerektiğini belirtti. Macron, bu şekilde Fransa'ya gelen teröristlerin yargılanacağını ve tutuklanacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Fransa, ABD ve Türkiye NATO'nun müttefikleridir ve Twitter üzerinde ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çektiğini öğrendim. NATO'nun diğer gücü ise DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun ortağı olan ve DEAŞ ile mücadele edenlere ( YPG'lilere) saldırmaya karar verdi. PKK ve teröristlere karşı mücadeleye saygım var. Bunu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a her zaman söyledim. Ama DEAŞ'a karşı mücadele eden (çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu) SDG'liler PKK'lı değil. Dolayısıyla son günlerde yaşananlar Batı ve NATO'nun ağır hatasıdır." Bu gelişmelerin NATO'nun işleyişinin sorgulanmasına neden olduğunu dile getiren Macron, "Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım. İç güvenliğini sağlayarak Türkiye'yi daha makul pozisyonlara getirmeliyiz. Bunu bizim (siyasi) takvimimize saygı göstererek de yapmalıyız." şeklinde konuştu. Macron, Avrupa'nın daha güçlü bir savunma stratejisine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Doğu bölgesinde kazançlı çıkan İran, Türkiye ve Rusya oldu." dedi.