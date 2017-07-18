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Macron'dan memnuniyet oranı düştü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 69'dan yüzde 66'ya düştü

Macron'dan memnuniyet oranı düştü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 69'dan yüzde 66'ya düştü

18 Temmuz 2017 Salı 23:45
Macron'dan memnuniyet oranı düştü
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FRANSA'DA bir araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 66'sı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan memnun olduğunu belirtti.

Araştırma şirketi Ifop-Fidicial'in 18 yaşından büyük 960 kişiyle 12-13 Temmuz tarihlerinde yaptığı ankete göre, Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 66 olarak belirlendi. Bu oran haziran ayının ilk yarısında yüzde 69'du. 

Macron'dan bir şekilde memnun olduğunu belirten kişilerin oranı yüzde 53 olurken, çok memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 13 olarak tespit edildi.

Katılımcıların sadece yüzde 10'u Macron'dan hiç memnun olmadığını söyledi.

Yüzde 53 Philippe'ten oldukça memnun
Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde ise katılımcıların yüzde 53'ü oldukça memnun olduklarını belirtti. Philippe'ten memnun olanların oranı haziran ayının ilk yarısında yüzde 60'dı.

Philippe'ten çok memnun olanların oranı yüzde 6 iken, hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 4'de kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
FransaEmmanuel Macron
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