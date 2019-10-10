Macron'dan küstah açıklama

FRANSA’nın Lyon kentinde konuşan Macron, “Suriye’deki tek taraflı askeri saldırıyı güçlü şekilde kınıyorum ve Türkiye’ye bunu olabildiğince çabuk bitirmesi çağrısında bulunuyorum” dedi ve ekledi: “Bu, IŞİD’in halifeliğini yeniden kurması riskini arttırıyor ve bu Türkiye’nin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olur.”