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Macron'dan küstah açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusunda başlattığı askeri harekâtın, IŞİD’in yeniden kurulması riskini desteklediğini iddia etti

DÜNYA 10.10.2019, 21:25
Macron'dan küstah açıklama
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FRANSA’nın Lyon kentinde konuşan Macron, “Suriye’deki tek taraflı askeri saldırıyı güçlü şekilde kınıyorum ve Türkiye’ye bunu olabildiğince çabuk bitirmesi çağrısında bulunuyorum” dedi ve ekledi: “Bu, IŞİD’in halifeliğini yeniden kurması riskini arttırıyor ve bu Türkiye’nin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olur.”

#Emmanuel Macron
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