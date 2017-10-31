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Macron'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ve Rusya, Avrupa’ya demirlenmiştir. Tarihleri, coğrafyaları, edebiyat ve siyasi bilinçleri Avrupa’ya sürtüşerek oluşmuştur. Bu iki ülkeye kapıları kapatarak, dışarıda bırakarak veya dışarıda kalmalarına ses çıkarmayarak konuşulmamalıdır. Yoğun bir diyalog ile yaklaşılmalıdır" dedi

Macron'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ve Rusya, Avrupa’ya demirlenmiştir. Tarihleri, coğrafyaları, edebiyat ve siyasi bilinçleri Avrupa’ya sürtüşerek oluşmuştur. Bu iki ülkeye kapıları kapatarak, dışarıda bırakarak veya dışarıda kalmalarına ses çıkarmayarak konuşulmamalıdır. Yoğun bir diyalog ile yaklaşılmalıdır" dedi

31 Ekim 2017 Salı 19:51
Macron'dan dikkat çeken Türkiye mesajı
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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa İnsan  Hakları Mahkemesinde (AİHM) Fransa'nın OHAL'den çıkışı ve yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girişine ilişkin terör tehdidinin kalıcı hale geldiğini ve bu nedenle terörle mücadele yasasında derin bir değişiklik yapma kararı aldıklarını belirtti. 
Macron, Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi'ni ziyaret ederek Avrupa  Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Görüşme sonrası AİHM  binasına geçerek AİHM Başkanı Guido Raimondi tarafından karşılanan Macron, Avrupa  Konseyi üyesi 47 ülkenin yargıçlarının huzurunda konuşma yaptı.
 
AİHM tarihine ilk kez bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın hitabı olarak  geçen konuşmada Macron, Avrupa Konseyi ve AİHM'in artık doğal sınırlarını  aştığını ve bir medeniyet projesi olarak insan hakları, demokrasi ve hukuk  devleti açısından dünyada benzeri olmayan bir yapı haline geldiğini kaydetti.
 
Avrupa’da terörizmin, devletleri olduğu kadar ülkeleri ve Avrupalı  toplumu da hedef aldığına dikkati çeken Macron, "Biz, bizi biz yapan değerler  nedeniyle saldırıya uğradık. Fransa yıllardır saldırıya uğruyor. Bu saldırılar  sadece vatandaşlarımızı öldürmedi. Bizim manevi birliğimizi de hedef aldı.  Teröristler, bizim, kendimizin önemli bir parçamız olan prensiplerimizi terk  etmemizi istiyor. Özgürlüğü savunmak bir hak değil bir görevdir." şeklinde  konuştu.
 
Terör tehdidinin kalıcı hale geldiğini ve bu nedenle terörle  mücadelede derin bir düzenlemeye gitme kararı aldıklarını dile getiren Macron,  şunları söyledi:
 
"Bu nedenle Fransa’nın buna uygun kanunlara sahip olmasını istedim.  Vatandaşlarımızın güvenliğini artıracak ve OHAL olan bu geçici durumdan çıkacak  bir düzenleme. OHAL uygulaması faydalıydı, ilk hafta, 2015’in ilk aylarında fakat  faydası gittikçe azaldı. Bugün, Fransa’yı kalıcı bir tehditten korumak istiyorum.  Bu kanun, Fransız halkını yüksek güvenlikle korumayı garanti etmektedir. Çok  sayıda eleştiri duydum. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de kaygı ve  şüphelerini dile getirdi. Aynı zamanda Fransa’da sivil toplum kuruluşları  tarafından da eleştiri konusu oldu."
 
Terörle mücadele yasasının Fransa’da pek çok tartışma ve eleştirileri  barındıran hazırlık aşamalarından geçtiğini hatırlatan Macron, yasanın, çok  sayıda değişiklik yapıldıktan sonra mecliste hükümeti desteklemeyen grupların da  desteğiyle kabul edildiğini vurguladı.
 
Terörle mücadele yasasında daha sonra değişiklikler yapılabileceğine  işaret eden Macron, “Gereksiz görülen maddeler kaldırılabilir fakat özellikle  teknolojik alanlarda artan tehdide göre yeni maddeler eklenebilir.” ifadelerini  kullandı.
 
Fransa'da sığınmacı ve göçmenlerin durumuyla ilgili eleştirilere de  değinen Macron, “Sığınmacılara kötü davranıyoruz. Çoğu kez bir barınacak yer bile  sunamıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Macron, sığınma ve göçmenlerle ilgili prosedürün acil şekilde  değiştirilmesi ve hızlanması gerektiğini vurguladı.
 
Türkiye ve Rusya mesajı
 
Türkiye ve Rusya’nın kaderinin Avrupa’ya sırtını dönerek  oluşmayacağını kaydeden Macron, “Bu iki büyük ülke Avrupa’ya demirlenmiştir.  Tarihleri, coğrafyaları, edebiyat ve siyasi bilinçleri Avrupa’ya sürtüşerek  oluşmuştur. Bu iki ülkeye kapıları kapatarak, dışarıda bırakarak veya dışarıda  kalmalarına ses çıkarmayarak konuşulmamalıdır. Yoğun bir diyalog ile  yaklaşılmalıdır. Çünkü bu ülkelerin halkları bunu hak ediyor. Bu ülkelerin  vatandaşları, yöneticilerinin tercihi ne olursa olsun, bizim onlar için  savaşmamızı hak ediyor.” ifadelerini kullandı.
 
Macron’un konuşmasında AİHM'de en çok dosyası bulunan Ukrayna ve  Macaristan’a yer vermemesi dikkati çekti. Bu iki ülke ile ilgili davalar, AİHM’in  değerlendirmeye aldığı davaların yüzde 35’ini oluşturuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
AihmTürkiyeRusyaFransa Cumhurbaşkanı Macron
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