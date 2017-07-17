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Macron, Başkan Trump’ı ikna mı etti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na tekrar dahil olması konusuna çözüm bulmaya çalışacağını söyledi

Macron, Başkan Trump’ı ikna mı etti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na tekrar dahil olması konusuna çözüm bulmaya çalışacağını söyledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:11
Macron, Başkan Trump’ı ikna mı etti?
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MACRON, Journal le Dimanche gazetesine verdiği röportajda, Trump yönetiminin ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na ilişkin yaklaşımını değerlendirdi. Trump’ın iklim anlaşmasının mahiyetini anladığını ifade eden Macron, “Trump, gelecek aylarda bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. ABD’nin tekrar anlaşmaya geri dönmesi için neler yapılması gerektiğine dair ayrıntılı konuştuk” dedi. Macron, ABD kamuoyunun iklim anlaşmasında kalınmasını ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesini istediğini belirterek, ABD ile ilişkiyi sürdürmenin önemine işaret etti. 
Trump, haziran ayında yaptığı konuşmada, ülkesinin Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceğini duyurmuştu. İklim değişikliğiyle ilgili anlaşmaya 2015 yılında yaklaşık 200 ülke onay vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel MacronDonald Trumpİklim Anlaşması
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