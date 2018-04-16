Macron'a yanıt veren ABD, Suriye şartlarını açıkladı



ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi füzelerle vurması, dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, televizyonda canlı yayınlanan röportajında "ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik" dedi. Macron'un sözleri, Washington’da tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD’nin amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, ülkesinin Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağını söyledi.

Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Haley, ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilişkilere de değinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere yeni yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esad ve kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak" dedi.