Maçın ortasında girip bu hareketi yapınca ortalık karıştı

STOCKHOLM'DE devam eden İsveç Açık Tenis Turnuvası'na ırkçı bir eylem damga vurdu. Tek erkekler yarı finalinde Fernando Verdasco ve David Ferrer'i bir araya getiren müsabakanın ikinci setinde korta giren bir izleyici Nazi sloganı attı.

"HELL SEGER" DİYE BAĞIRDI

İskandinavya'da örgütlenen Kuzey Direniş Hareketi (The Nordic Resistance Movement) üyesi olduğu krem rengi pantolonu ve üzerinde "Revolution (Devrim)" yazan siyah tişörtünden anlaşılan ırkçı eylemci yumruğunu havaya kaldırarak ünlü Nazi sloganı 'Seig Heil!'ın İsveççesi olan "Hell Seger!" şeklinde bağırdı.

HAKEM OYUNU DURDURDU

Hakem derhal oyunu durdururken güvenlik görevlileri ırkçı eylemciyi korttan çıkardı. Seyircilerin de büyük tepkisini çeken faşistin korttan çıkarılmasıyla bir süre duran oyun daha sonra kaldığı yerden devam etti.

İki İspanyolu bir araya getiren müsabakayı 6-1, 6-7 ve 6-4'lük setlerle David Ferrer kazandı ve finalde Alexandr Dolgopolov'la eşleşti. Pazar günü oynanan finalde Ferrer, Dolgopolov'u 6-4'lük iki sette mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.