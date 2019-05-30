Macaristan'da yolcu gemisi battı: 7 ölü, 21 kayıp

TUNA Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı.​Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

‘ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR’

Dün gece meydana gelen kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Gemideki diğer 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dahil olduğu bildirildi. Macaristan Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.