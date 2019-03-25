Maaşının yüzde 80'ini yoksul öğrencilerine adayan Tabichi, 'dünyanın en iyi öğretmeni' seçildi

Kenya'da maaşının yüzde 80'ini ders verdiği okuldaki yoksul öğrencilere adayan bir öğretmen, ‘dünyanın en iyi öğretmeni’ seçildi.

Maaşının yüzde 80'ini yoksul öğrencilerine adayan Tabichi, 'dünyanın en iyi öğretmeni' seçildi
banner404

NAKURU kırsalındaki yoksul bir köyde çocuklara fen öğretmeni Peter Tabichi isimli öğretmen, 1 milyon dolar değerindeki '2019 Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandı.  ​BBC Türkçe'de yer alan habere aynı zamanda bir Fransisken rahibi olan Tabichi, kendi maaşıyla kitap ya da üniforma alacak parası olmayan öğrencilerine destek oluyor. 

'TEK SORUN PARA DEĞİL'

Çocukların eğitimde devamlılığı için çalışan öğretmen, aileleri de kız çocuklarını erken yaşta evlendirmemeleri için ikna etmeyi amaçlıyor. 36 yaşındaki öğretmen, "Bu çocukların tek sorunları para da değil. Çoğu ya öksüz ya da yetim" dedi. Büyük Rift Vadisi'ndeki bu köyde öğrencilerin okula gitmek için her gün 6 kilometreden fazla yürümeleri gerekiyor.

‘KIZ ÇOCUKLAR DA BU HİKAYENİN EN ÖNEMLİ KAHRAMANI OLACAK'

Tabichi sözlerine şöyle devam etti: "Afrika artık genç bilim insanları, mühendisler, bir gün dünyanın dört bir yanında adını duyuracak girişimciler yaratacak. Kız çocuklar da bu hikayenin en önemli kahramanı olacak."  ​Varkey Foundation'ın düzenlediği ödüller için 179 ülkede 10 bin kişi aday gösterildi. Ödülün amacı öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çakal Yörükleri buluştu
Çakal Yörükleri buluştu
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479