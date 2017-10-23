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Lüks otomotiv devi, kusursuzluk için inek besiciliği işine girdi

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in, kusursuz deri koltuk için uzun süredir inek besiciliği yaptığı ortaya çıktı

Lüks otomotiv devi, kusursuzluk için inek besiciliği işine girdi

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in, kusursuz deri koltuk için uzun süredir inek besiciliği yaptığı ortaya çıktı

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:16
Lüks otomotiv devi, kusursuzluk için inek besiciliği işine girdi
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TAMAMEN el yapımı olan  Aston Martin'in kusursuz deri koltuk standardı için kendi besi çiftliğini kurduğu ortaya çıktı. Kusursuz deri ayrımı için büyükbaş hayvan besicilerini özel eğiten  Aston Martin en ufak kesim hatası olan deriyi asla kullanmıyor. Posta'ya konuşan  Aston Martin  Türkiye Distribütörü  Nevzat Kaya markayı farklı kılan özellikleri ve  Türkiye performansını anlattı.

"TÜRKİYE'DE İDDİALIYIZ"

2016'da  Türkiye'de toplam 30 araç sattıklarını kaydeden  Nevzat Kaya "Yılı, bağlı bulunduğumuz Ortadoğu Bölgesinde  Dubai'nin ardından ikinci bitirdik. Hain darbe kalkışması bizi de etkiledi. 2017 yılı itibariyle satışlarımızda yeniden bir canlanma oldu. 2017'nin ilk 8 ayında 20 araç sattık. Bu yılki hedef yine 30 civarında.  Türkiye,  Aston Martin'in en iddialı olduğu pazar" dedi.

"EKONOMİ GÜVEN VERİYOR"

Türkiye ekonomisninin  Aston Martin'e güven verdiğine vurgu yapan  Nevzat Kaya şunları söyledi: "Türkiye'ye yatırımlarımız özellikle 2018 yılında hız kazanacak. Otomobillerimizi futbol, sanat, iş ve cemiyet dünyasından bir çok isim tercih ediyor.  Aston Martin,  Türkiye'nin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine gireceğine inanıyor."

SÜRÜCÜSÜZ ASTON

Sürücüsüz araç konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan  Nevzat Kaya,  Galler'de açılacak 2'nci fabrika ile birlikte ilk otomobiller geliştirilmeye başlanacak. Bu yüzyıla damga vuracak modellerin devamı gelecek. Ayrıca  Aston Martin her ne kadar 12 silindirlik,6 litre hacimli motorlara sahip olsa da, rakiplerine göre daha az emisyon oranına sahip araçlar üretmektedir" dedi.

"DERİLER BİR HARİKA"

Deri koltuklar için inek besiciliği yaptıklarına da dikkat çeken  Nevzat Kaya " Aston Martin otomobilleri el yapımı olup, üzerlerine en son parçayı monte eden işçinin adı yazılır. Araçlarda kesinlikle plastik malzeme kullanılmaz. Küllükleri bile alüminyumdur. Konfor en çok koltuklarda hissedilir. Derilerin kusursuz bir tasarım harikası olması adına özel besi alanı kuruldu. 

45 MİLYON LİRALIK VULCAN

Aston Martin'in tarihindeki en güçlü ve en verimli seri üretim 'DB' modeli. Satışının büyük bölümünü bu araçlar oluşturuyor. 2017'nin en pahalı otomobili 45 milyon TL değeriyle  Aston Martin Vulcan olmuştu. Şirketin sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli, 7 litrelik V12 motora sahip.

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DubaiNevzat KayaTürkiyeAston MartinOtomobilEKONOMİ
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