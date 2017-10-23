Lüks otomotiv devi, kusursuzluk için inek besiciliği işine girdi

TAMAMEN el yapımı olan Aston Martin'in kusursuz deri koltuk standardı için kendi besi çiftliğini kurduğu ortaya çıktı. Kusursuz deri ayrımı için büyükbaş hayvan besicilerini özel eğiten Aston Martin en ufak kesim hatası olan deriyi asla kullanmıyor. Posta'ya konuşan Aston Martin Türkiye Distribütörü Nevzat Kaya markayı farklı kılan özellikleri ve Türkiye performansını anlattı.

"TÜRKİYE'DE İDDİALIYIZ"

2016'da Türkiye'de toplam 30 araç sattıklarını kaydeden Nevzat Kaya "Yılı, bağlı bulunduğumuz Ortadoğu Bölgesinde Dubai'nin ardından ikinci bitirdik. Hain darbe kalkışması bizi de etkiledi. 2017 yılı itibariyle satışlarımızda yeniden bir canlanma oldu. 2017'nin ilk 8 ayında 20 araç sattık. Bu yılki hedef yine 30 civarında. Türkiye, Aston Martin'in en iddialı olduğu pazar" dedi.

"EKONOMİ GÜVEN VERİYOR"

Türkiye ekonomisninin Aston Martin'e güven verdiğine vurgu yapan Nevzat Kaya şunları söyledi: "Türkiye'ye yatırımlarımız özellikle 2018 yılında hız kazanacak. Otomobillerimizi futbol, sanat, iş ve cemiyet dünyasından bir çok isim tercih ediyor. Aston Martin, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine gireceğine inanıyor."

SÜRÜCÜSÜZ ASTON

Sürücüsüz araç konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Nevzat Kaya, Galler'de açılacak 2'nci fabrika ile birlikte ilk otomobiller geliştirilmeye başlanacak. Bu yüzyıla damga vuracak modellerin devamı gelecek. Ayrıca Aston Martin her ne kadar 12 silindirlik,6 litre hacimli motorlara sahip olsa da, rakiplerine göre daha az emisyon oranına sahip araçlar üretmektedir" dedi.

"DERİLER BİR HARİKA"

Deri koltuklar için inek besiciliği yaptıklarına da dikkat çeken Nevzat Kaya " Aston Martin otomobilleri el yapımı olup, üzerlerine en son parçayı monte eden işçinin adı yazılır. Araçlarda kesinlikle plastik malzeme kullanılmaz. Küllükleri bile alüminyumdur. Konfor en çok koltuklarda hissedilir. Derilerin kusursuz bir tasarım harikası olması adına özel besi alanı kuruldu.

45 MİLYON LİRALIK VULCAN

Aston Martin'in tarihindeki en güçlü ve en verimli seri üretim 'DB' modeli. Satışının büyük bölümünü bu araçlar oluşturuyor. 2017'nin en pahalı otomobili 45 milyon TL değeriyle Aston Martin Vulcan olmuştu. Şirketin sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli, 7 litrelik V12 motora sahip.