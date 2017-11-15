Lübnan'dan Ankara'ya kritik ziyaret

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ile Lübnan lı mevkidaşı Bassil'in yarın bir araya geleceği bildirildi.

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