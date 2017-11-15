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Lübnan'dan Ankara'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile yarın Ankara'da görüşecek

Lübnan'dan Ankara'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile yarın Ankara'da görüşecek

15 Kasım 2017 Çarşamba 23:53
Lübnan'dan Ankara'ya kritik ziyaret
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DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ile Lübnanlı mevkidaşı Bassil'in yarın bir araya geleceği bildirildi. 

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
LübnanMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıGebran Bassil
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