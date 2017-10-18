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Loto zengini, kalçasından göğüslerine kendini baştan yarattı!

Oynadığı loto sayesinde zengin olan genç kadın göğüs, kalça ve dişleri dahil bütün bedenini tepeden tırnağa değiştirerek "yeniden doğdu"

Loto zengini, kalçasından göğüslerine kendini baştan yarattı!

Oynadığı loto sayesinde zengin olan genç kadın göğüs, kalça ve dişleri dahil bütün bedenini tepeden tırnağa değiştirerek "yeniden doğdu"

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:27
Loto zengini, kalçasından göğüslerine kendini baştan yarattı!
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BUNDAN beş yıl önce İngiltere'de lotodan 1 milyon pound büyük ikramiye kazanan Jane Park, şimdi de kendini tepeden tırnağa "yeniden yarattı."

Orta halli bir ailenin 17 yaşında kızıyken bir anda loto sayesinde kendini hayallerinin ötesinde bir hayatın içinde bulan Park, 50 bin pound harcayarak yeni bir görünüme sahip oldu. Zaten uzun süredir dudaklarını dolgunlaştırmak için botoks yaptıran genç kadın, son olarak göğüslerini yeniletti, dişlerini yaptırdı ve kalça kaldırma operasyonu geçirdi. Şu anda 21 yaşında olan Jane Park, bir süre önce kendine yeni bir sevgili de buldu. Park, Dundee takımında top koşturan Jordan Piggott ile aşk yaşıyor. Milyoner Jane, geçtiğimiz gün yeni görüntüsü ve futbolcu sevgilisi Jordan Piggott ile ilk defa görüntülendi. Dundee FC U20 takımından, 18 yaşındaki defans oyuncusu Jordan Piggott ve milyoner Jane'den aşk kareleri dikkat çekti.

İşte genç kadının zengin olduktan sonra geçirdiği değişim...


 

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