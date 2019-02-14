Loto milyonerinden sıra dışı önlem

A. Campbell isimli talihli, Kasım ayında 158 milyon Jamaika doları (7 milyon TL) ikramiye kazandı. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen Campbell, 2 ayı aşkın süre ödülünü almak için ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde piyango şirketine başvuran Campbell, ödül törenine de ilginç bir yöntemle katıldı. ABD yapımı kült film serisi ‘Çığlık’a ait maske takan Campbell, çekini teslim aldı. Törende konuşan Campbell, “Ödülle ilk yapacağım şey güzel bir ev almak olacak. Bunun dışında küçük bir işim var onu büyütmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Jamaika’da loto milyonerleri ülkedeki yükselen suç oranları nedeniyle çetelerin hedefi olmamak için kimliklerini gizli tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda başka bir milyoner de ödül törenine emoji maskesi takarak gelmişti.