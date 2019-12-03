Londra’da Suriye konulu 4’lü Zirve sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, Zirve'nin gayet iyi geçtiği açıklamasında bulundu.
DÜNYA 03.12.2019, 19:58
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31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
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|22
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|13
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|P
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|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
|4. Chelsea
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|14
|20
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|14
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|18
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|16
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|14
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|14
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|14
|15
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|14
|15
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|14
|14
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|11
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|P
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|14
|31
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|14
|31
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|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
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|15
|25
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|15
|24
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|15
|23
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|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
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|15
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