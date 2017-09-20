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Londra saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Birleşik Krallık polisi, geçen hafta cuma günü Londra metrosunda yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen üçüncü kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Londra saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Birleşik Krallık polisi, geçen hafta cuma günü Londra metrosunda yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen üçüncü kişinin gözaltına alındığını açıkladı

20 Eylül 2017 Çarşamba 00:46
Londra saldırısıyla ilgili flaş gelişme
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LONDRA polisinden yapılan açıklamada, bu akşam yerel saatle 19.08'de  (TSİ 21.08), 25 yaşındaki bir erkeğin terör yasası kapsamında adanın Galler  bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltının, Galler'in Newport kentindeki adrese yapılan baskında  gerçekleştiği belirtilirken, polisin adresteki aramalarına devam ettiği  kaydedildi.

Olaya ilişkin baştılan soruşturmanın hızlı şekilde yürütüldüğünü ifade  eden polis, saldırıdan bu yana önemli yol katettiklerini, 3 gözaltının yanı sıra  toplam 4 farklı adreste aramaların sürdüğünü belirtti.

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro treninde  meydana gelen bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda cumartesi  günü gözaltına alınan 18 ve 21 yaşlarındaki iki erkeğin sorguları ise devam  ediyor.

İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü  şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı  vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Parsons Green istasyonunda cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ  10.20) metro vagonuna bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu  belirtmiş ve beyaz kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını  bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Londra SaldırısıBirleşik Krallık Polis
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