Londra'da art arda 5 asitli saldırı düzenlendi

AÇIKLAMADA , saldırılardan ilkinin dün yerel saatle 22.25'de Hackney bölgesinde, sonuncusunun ise 23.37'de Clapton'da yaşandığı kaydedildi. Yüzlerine asit atılan 5 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi.Saldırılarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 16 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını ve şüphelinin sorgusuna doğu Londra'daki bir polis karakolunda devam edildiğini açıklayan polis, görgü tanıklarının veya saldırılara ilişkin elinde görsel kayıt bulunanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

ASİTLİ SALDIRILARDA ARTIŞ

Son yıllarda Londra'da asitli saldırılar, dikkati çekici şekilde artıyor. Emniyet verilerine göre, başkentte 2015'te 261 asitli saldırı düzenlenirken bu sayı geçen yıl 458'e yükseldi. Bu yılın ilk 6 ayında ise 120 asitli saldırı yaşandı.