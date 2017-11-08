Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
160.147
DOLAR
3.8761
STERLİN
5.0762
EURO
4.4947
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
9 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Kasım 2017 Antalya -...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi

Ryan International Schoolda şüpheli bir şekilde öldürülen yedi yaşındaki çocuğu, aynı okulda lise öğrenci olan genç bir öğrencinin sınavlar ve veli toplantısı ertelensin diye öldürdüğü ortaya çıktı

Liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi

Ryan International Schoolda şüpheli bir şekilde öldürülen yedi yaşındaki çocuğu, aynı okulda lise öğrenci olan genç bir öğrencinin sınavlar ve veli toplantısı ertelensin diye öldürdüğü ortaya çıktı

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:31
Liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi
banner404

HİNDİSTAN'DA güvenlik güçleri 8 Eylülde boğazı kesilmiş bir şekilde okul tuvaletinin dışında ölü bulunan Pradyuman Thakurun 11. sınıf öğrencilerinden biri tarafından öldürüldüğünü, zanlının çocuk mahkemesine sevk edildiğini aktardı.

Verilen bilgilere göre psikiyatrik değerlendirme altında olan 11. Sınıf öğrencisinin bir yıldır öfke sorunları yaşıyordu, cinayetin öncesindeki günlerde okuldaki arkadaşlarına tüm sınavlar ertelenecek, boşuna çalışmayın gibi sözler sarfetmişti. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinde de cinayet mahaline yakın olduğu tespit edildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HindistanGurgaonRyan International
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den flaş Türkiye mesajı!
AB'den flaş Türkiye mesajı!
Kafasını 180 derece döndürebiliyor!
Kafasını 180 derece döndürebiliyor!
5 liralık kuponla milyoner oldu
5 liralık kuponla milyoner oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim