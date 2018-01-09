Lise öğrencisiyle ilişkiye girdi, başı fena halde dertte!

AMERİKAN polisi, bir ihbar üzerine Cuma akşamı ABD'nin Idaho eyaletindeki bir lisede basketbol koçluğu yapan 26 yaşındaki Ann Kuroki'yi gözaltına aldı.

Genç kadının 16-17 yaşlarındaki bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor...

Pazartesi mahkemeye çıkması beklenen Kuroki, reşit olmayan birini cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Gooding'deki lise, kadının sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Öğrencinin Ann Kuroki'nin koçluk yaptığı takımda olup olmadığı henüz açıklanmadı.