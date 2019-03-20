Lion Air kaza raporu: Pilotlar el kitabından çözüm aradı

REUTERS haber ajansı geçen yıl 29 Ekim'de düşen Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kazadan önceki son dakikalardaki kokpit konuşmalarını da içeren raporla ilgili ayrıntıları yayınladı. Rapora göre pilotlar uçağın neden aniden aşağıya doğru yöneldiğini çözebilmek için dakikalar boyunca uçağın pilot el kitabını karıştırdı. Pilotlar çaresizce uçağın burnunu yeniden yukarı kaldırabilmek için el kitabında çözüm aradı.

Söz konusu rapor, 10 Mart’ta düşen Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı aynı model uçak nedeniyle büyük önem kazandı. Bu kazanın ardından birçok havayolu şirketi Boeing 737 MAX 8 modeli uçakları ikinci bir karara kadar hangara çekme kararı almış, 40'tan fazla ülke de hava sahalarını bu uçaklara kapadığını açıklamıştı.

Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi'nden (BEA) Salı günü yapılan açıklamada Lion Air ile Etiyopya havayollarına ait aynı tip uçağın yaşadıklarının "açık benzerlikler" gösterdiği belirtildi.

Raporda birçok faktörün yanı sıra özellikle yanlış bilgi veren bir sensör yüzünden bilgisayarın uçağın burnunu nasıl otomatik olarak aşağıya yönlendirdiği ve pilotların böyle bir acil duruma uygun şekilde müdahale edebilmek için yeterli eğitime sahip olup olmadığı konuları ele alınıyor.

Reuters, Lion Air kazasıyla ilgili üç uzmanın kabin ses kayıtlarını değerlendirdiğini ve bununla ilgili bilgileri isim vermeden kamuoyuyla paylaşmayı kabul ettiğini, ancak ajansın bu kayıtlara ya da dökümlerine doğrudan erişimi olmadığını açıkladı. Lion Air de ses kayıtlarının araştırmayı yürüten yetkililere verildiğini ve incelemelerin hâlâ devam ettiğini belirterek konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayı reddetti.